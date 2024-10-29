Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı

İstanbul Esenyurt’ta 5 milyon TL haraç istenen kuyumcuya bir ayda ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli saldırgan motosikleti ile gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

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