Anasayfa Video Galeriler Gündem Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı 29 Ekim 2024 Salı Saat: 13:41 İstanbul Esenyurt’ta 5 milyon TL haraç istenen kuyumcuya bir ayda ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli saldırgan motosikleti ile gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6720bbd14821f2505e05f743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü 11 imizdeki 1,5 yılda meydana gelen 100 binin üzerinde artçı deprem ne anlama geliyor ? İzmir'de polis cinayeti kamerada! Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz