  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı

Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı

İstanbul Esenyurt’ta 5 milyon TL haraç istenen kuyumcuya bir ayda ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli saldırgan motosikleti ile gelip iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu
Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu
Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu
Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu
İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı
İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı
Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı
Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı
Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı
Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı
Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü
Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü
11 imizdeki 1,5 yılda meydana gelen 100 binin üzerinde artçı deprem ne anlama geliyor ?
11 imizdeki 1,5 yılda meydana gelen 100 binin üzerinde artçı deprem ne anlama geliyor ?
İzmir'de polis cinayeti kamerada!
İzmir'de polis cinayeti kamerada!
Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz
Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz