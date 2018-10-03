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  3. 03 Ekim 2018 14:13

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki mevlid tartışması, silahlı-tokatlı kavgaya dönüştü. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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