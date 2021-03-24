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AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler

AK Parti'nin bugün Ankara'da yapılacak büyük kongresine giden bir otobüsteki kadınların, maskesiz bir şekilde dans ettiği görüntüler şaşkına çevirdi.

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