Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 10:40 AK Parti'nin bugün Ankara'da yapılacak büyük kongresine giden bir otobüsteki kadınların, maskesiz bir şekilde dans ettiği görüntüler şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605aed003399e90db7769723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler 11 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü Ağlayarak yardım istemişti Gerçek ortaya çıktı İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler