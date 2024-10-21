Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Türkiye yeni güne de malesef yine bir kadın cinayetiyle başladı... Kastamonu'da bir kişi annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti.

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