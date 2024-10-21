Anasayfa Video Galeriler Gündem Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 07:30 Güncelleme: 21 Ekim 2024 Pazartesi 07:30 Türkiye yeni güne de malesef yine bir kadın cinayetiyle başladı... Kastamonu'da bir kişi annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6715d8f4994300b44d007a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Rize'de heyelan: 2 ev toprak altında kaldı Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı İstanbul'da hayvan barınağı nöbeti tutanlara tehdit kamerada Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında İsrail Beyruta 12 hava saldırı gerçekleştirdi Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor