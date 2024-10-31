Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 07:50 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 07:50 Antalya’da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla neye uğradığını şaşırırken, "Rus salatalı uyuşturucu servisi" polisi de şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67230cae4b39a286fb0ab103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İETT'den duygulandıran etkinlik