  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü

Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü

Güncelleme:

Antalya’da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla neye uğradığını şaşırırken, "Rus salatalı uyuşturucu servisi" polisi de şoke etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor
İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada
İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada
Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı
Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı
Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası
Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı
İETT'den duygulandıran etkinlik
İETT'den duygulandıran etkinlik