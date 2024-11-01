Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 18:25 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 18:25 Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724f30521674af2b10f72c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı