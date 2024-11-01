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Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu

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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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