Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'ün İstanbul'daki evi ziyaretçi akınına uğradı Atatürk'ün İstanbul'daki evi ziyaretçi akınına uğradı 29 Ekim 2024 Salı Saat: 18:56 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 18:56 Cumhuriyet'in 101'inci yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Şişli'deki evi de ziyaretçi akınına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6721059c6110f3dacb0d9ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TÜGVA, Cumhuriyet Bayramı'nda Kadir Mısıroğlu'nu paylaştı Güldür Güldür Show’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı skeci izleyenleri ağlattı Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu Adres yine Esenyurt: Haraç vermeyen esnafın dükkanı 2. kez kurşunlandı İsmail Küçükkaya canlı yayında ''bozkurt'' işareti yaptı Çöpe atmak yerine vatandaşlara bedava dağıttı Minik çocuğun fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı Turuncu kategoriye 2 çizik daha: Hainler işte böyle öldürüldü