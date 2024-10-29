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  4. Atatürk'ün İstanbul'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

Atatürk'ün İstanbul'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

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Cumhuriyet'in 101'inci yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Şişli'deki evi de ziyaretçi akınına uğradı.

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