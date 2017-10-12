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  3. 12 Ekim 2017 10:44

Çıplak elle köpek balığı yakaladı

Avustralyalı Melissa Hatheier, Melbourne yakınlarındaki koylardan birinde çıplak elleriyle köpek balığını yakalayarak herkesi hayretler içinde bıraktı.

Bilgin Pro
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