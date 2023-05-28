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  4. Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme

Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Milletvekili oğlu Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı bir video yayınladı.

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