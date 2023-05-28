Anasayfa Video Galeriler Gündem Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 20:00 Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Milletvekili oğlu Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı bir video yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647388a87cf19a20a55d7c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var Türkiye'nin gururu Merve Dizdar yurda döndü Oyunu kullanan soluğu denizde aldı Oy kullanılan okulda fare paniği Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık'' HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu pusulayı düşürdü, oyu belli oldu