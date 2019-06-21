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  3. 21 Haziran 2019 10:24

Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili ''Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz.'' dedi.

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