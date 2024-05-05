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  4. Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada

Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada

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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2, sabit ve hareketli kara hedeflerine yönelik atış testinde 12'den vurdu.

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