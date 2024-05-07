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  4. Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

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Tekirdağ'da bir evde 3 cansız beden bulundu. Hayatını kaybedenlerin anne, baba ve çocukları olduğu ve babanın eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

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