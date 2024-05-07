Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 07:35 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 07:35 Tekirdağ'da bir evde 3 cansız beden bulundu. Hayatını kaybedenlerin anne, baba ve çocukları olduğu ve babanın eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639af9d3286ba349f0d8e67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Asırlık tarihi konak yangında kül oldu İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü