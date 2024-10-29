Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti 29 Ekim 2024 Salı Saat: 08:36 Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayetiyle başladı. Nevşehir'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vurularak katledildi. Genç kadının vücuduna tam 7 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6720744832b5ea4c200315d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli soba evi küle çevirdi Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti Derbi sonrasında A Spor muhabiri hastanelik oldu