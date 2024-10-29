Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayetiyle başladı. Nevşehir'de bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vurularak katledildi. Genç kadının vücuduna tam 7 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

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