Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 07:30 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 07:30 Kocaeli'nde dört bir yana asılan asılan "taciz suçlamalarıyla dolu" el ilanları görenleri tedirgin etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724597d623ea1a5db000713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız