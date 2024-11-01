Anasayfa Video Galeriler Gündem Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 07:50 Buyrsa'da 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturan 2 kardeş çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67245e28523694a6d30dcb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız