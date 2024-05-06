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Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu

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Bursa'da, yuvalarının bulunduğu ev yıkılınca aynı bölgedeki caminin kubbesine yuva kurmaya çalışan leylekler rüzgar nedeniyle yapamayınca devreye merdivenle 25 metre yüksekliğindeki cami kubbesine tırmanan mahalleli girdi.

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