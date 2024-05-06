Anasayfa Video Galeriler Gündem Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:36 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:36 Bursa'da, yuvalarının bulunduğu ev yıkılınca aynı bölgedeki caminin kubbesine yuva kurmaya çalışan leylekler rüzgar nedeniyle yapamayınca devreye merdivenle 25 metre yüksekliğindeki cami kubbesine tırmanan mahalleli girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638b293d3fe9c5d630df7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Karı kocanın geliştirdiği Türkiye'nin ''legosu'' uçaksavar mermisini durdurdu Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi ''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor ''Sakin şehir'' ünvanlı Osmanlı kasabasındaki saklı cennet Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı Gezi Parkı'nda ''ağaç'' kazası: Bir kadın yaralandı Görüntüler Türkiye'den: Eşeklere düğün yapıp nikah kıydılar