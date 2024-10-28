Anasayfa Video Galeriler Gündem Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 07:15 Güncelleme: 28 Ekim 2024 Pazartesi 07:15 Şanlıurfa'da sokakta yürüyen bir kişi kaldırımdaki yavru köpeği yerden aldığı parke taşıyla öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f0ffa77eddb2cee0591a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Özel öğrenciler okulunda skandal iddia: Sahte rapor çetesinden tehdit, şantaj, vurgun Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı! Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Birinci olamayınca sinir krizi geçiren güzel ortalığı birbirine kattı Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi