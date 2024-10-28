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Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti

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Şanlıurfa'da sokakta yürüyen bir kişi kaldırımdaki yavru köpeği yerden aldığı parke taşıyla öldürdü.

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