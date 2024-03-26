Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti

İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

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