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  4. Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti

Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti

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İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

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