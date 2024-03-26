Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti 26 Mart 2024 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 07:40 İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660251c42db1a280d200d463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak'' Elazığ'da maden ocağında göçük Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtı! Görüntüler kan dondurdu İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü