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  4. Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk

Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk

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9 günlük bayram tatili nedeniyle bazı vatandaşların erken yola çıkması, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğuna yol açtı.

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