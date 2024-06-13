Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk 13 Haziran 2024 Perşembe Saat: 15:56 Güncelleme: 13 Haziran 2024 Perşembe 15:57 9 günlük bayram tatili nedeniyle bazı vatandaşların erken yola çıkması, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğuna yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666aec9ce7a2078f11080ae7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü Kurban eti için ölümcül 24 saat uyarısı Selçuk Bayraktar paylaştı: KERMANKEŞ bir uçuş testini daha geçti Fenerbahçeli sporcudan Galatasaray'a küfürlü tezahürat Sürücüler yandı: Yapay zeka şimdi de trafiğe çıkıyor Suriyeliler sokak ortasında birbirine girdi İstanbul'da deniz keyfi faciayla bitti: 2 ölü