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  4. Usta oyuncu Murat Soydan'a veda

Usta oyuncu Murat Soydan'a veda

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Usta sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan kılının cenaze namazının ardından Soydan Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.

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