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Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik çilesi başladı. Araçlarıyla Bodrum'a gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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