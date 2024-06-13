Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı 13 Haziran 2024 Perşembe Saat: 16:36 Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik çilesi başladı. Araçlarıyla Bodrum'a gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666af5e6e3e761c684044e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü Kurban eti için ölümcül 24 saat uyarısı Selçuk Bayraktar paylaştı: KERMANKEŞ bir uçuş testini daha geçti Fenerbahçeli sporcudan Galatasaray'a küfürlü tezahürat Sürücüler yandı: Yapay zeka şimdi de trafiğe çıkıyor Suriyeliler sokak ortasında birbirine girdi İstanbul'da deniz keyfi faciayla bitti: 2 ölü