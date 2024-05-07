Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 08:30 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 08:30 Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı, 2’sine ise ev hapsi verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639bc81cdefc19adf040167" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Asırlık tarihi konak yangında kül oldu İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü