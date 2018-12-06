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  3. 06 Aralık 2018 17:47

Derste elektronik sigara içti !

Bir öğretmenin ders anlattığı sırada elektronik sigara içen öğrenci sosyal medyada olay yarattı.

Bilgin Pro
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