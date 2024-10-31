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  4. Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 17 gün tutuklu kalan Dilruba K., ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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