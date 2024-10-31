Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 18:05 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 18:05 İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 17 gün tutuklu kalan Dilruba K., ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67239ccf9780737085069d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü