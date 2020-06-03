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  3. 03 Haziran 2020 17:10

Diyanet İşleri Başkanı, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ezan okunurken müzik dinledikleri için uyarılan 3 kişi tarafından öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

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