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  4. Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi

Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükselirken, 103 kişiden ise haber alınamıyor.

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