Anasayfa Video Galeriler Gündem İnişe geçen yolcu uçağına kuş çarptı İnişe geçen yolcu uçağına kuş çarptı 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 16:30 Güncelleme: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:30 THY'nin İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki sefer ise ertelendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66378a080fbcfe82ca0672b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var Popun kraliçesi 1.6 milyon kişiyi coşturdu İstanbul'da şaka gibi kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı Türkiye bu hırsızlığı konuşuyor: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı Türkiye'den doğalgazda kapasite artışı hamlesi Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne: Hakkımı haram ediyorum 100 bin TL maaş veriyorlar, kimse bu işi istemiyor: ''Vasıfsız biri bu parayı kazanabilir'' İnternette gördüğü ilk numarayı aradı; hem parası, hem çamaşır makinesi gitti ''Beni maskeli biri vurdu'' dedi, polis kan izlerini takip edip oyunu bozdu