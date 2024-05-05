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İnişe geçen yolcu uçağına kuş çarptı

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THY'nin İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki sefer ise ertelendi.

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