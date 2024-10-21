Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında
Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında
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Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında sahnede dudak dudağa öpüştükleri parti görüntüleri nedeniyle "hayasızca hareket" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu soruşturma kapsamında gözaltına...