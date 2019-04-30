SON DAKİKA
VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ !
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇOK SERT SÖZLER - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Nisan 2019 11:58

Ece Üner'in Kerimcan Durmaz'a tepkisi olay oldu

Sosyal medya hesabından mastürbasyon yaparken çektiği videoyu paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz'a, Show Ana Haber spikeri Ece Üner'den tepki geldi.

Video Galeri
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Video Galeri
“Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur
“Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur"
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan dikkat çeken görüntü
Video Galeri
Çocuğu öldüresiye dayaktan kurtaran kadın olayı anlattı
Çocuğu öldüresiye dayaktan kurtaran kadın olayı anlattı
Video Galeri
Nemrut Dağı’nda kar kalınlığı 10 metre
Nemrut Dağı’nda kar kalınlığı 10 metre
Video Galeri
Dilber Ay'ın ölümünün ardından herkes bu videoyu paylaşıyor
Dilber Ay'ın ölümünün ardından herkes bu videoyu paylaşıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM