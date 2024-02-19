Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'enflasyon' mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, OVP ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirildi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK MESAJI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon ve büyüme politikalarına yönelik mesajlar verildi.

Açıklamada, "Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para politikası etkin şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmaları hızla devam ediyor" denildi.