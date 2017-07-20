  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Temmuz 2017 17:02

Elçi ve Tanrukulu'nun Meclis Taksi görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin TRT yayınlanan ''Meclis Taksi'' programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
Mağarada kıstırılan teröristler teslim oldu
Mağarada kıstırılan teröristler teslim oldu
Video Galeri
Bonzai kullanan gencin yol ortasında ibretlik görüntüleri
Bonzai kullanan gencin yol ortasında ibretlik görüntüleri
Video Galeri
Gaziantepteki o ev silah imalathanesi çıktı
Gaziantepteki o ev silah imalathanesi çıktı
Video Galeri
Orduda bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Orduda bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Video Galeri
Sarıyerde hafriyat rezaleti!
Sarıyerde hafriyat rezaleti!
Video Galeri
Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı
Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM