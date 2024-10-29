Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrikli soba evi küle çevirdi Elektrikli soba evi küle çevirdi 29 Ekim 2024 Salı Saat: 08:55 Muğla’nın Milas ilçesinde bir evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672078ea60efabc5d901bda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti Derbi sonrasında A Spor muhabiri hastanelik oldu