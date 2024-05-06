Anasayfa Video Galeriler Gündem Erbakan açıkladı: Toplam 63 il ve ilçeye ''Refah Marketleri'' geliyor Erbakan açıkladı: Toplam 63 il ve ilçeye ''Refah Marketleri'' geliyor 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 07:25 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 07:25 Yerel seçimlerde aldığı oylarla dikkat çeken Refah Partisi'nin yeni projesi belli oldu. YRP lideri Erbakan "Refah Marketleri" kuracaklarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66385bc0bfad2ad4230eb373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hırsıza esnaf dayağı kamerada Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi Edirne'de Kakava Şenlikleri coşkusu: Hıdırellez ateşi yandı CHP'li Belediye Başkanı kenti bizzat kendisi ilaçladı