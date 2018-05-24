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  3. 24 Mayıs 2018 08:15

Esra Erol'un programında Eda Gök'e ihanet şoku !

Esra Erol'un programında orkestra şefi olarak görev yapan Emrah Albayrak ile programın stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet iddiasıyla noktalandı.

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