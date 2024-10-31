Anasayfa Video Galeriler Gündem Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 07:45 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 07:45 MİT ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67230b83c23041e0140bdc07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı Şırnak'ta askeri araç devrildi: 6 asker yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İETT'den duygulandıran etkinlik