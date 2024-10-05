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  4. Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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