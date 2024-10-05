Anasayfa Video Galeriler Gündem Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 16:05 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 16:05 İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670139a5c3c64fb1cd09ffe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar