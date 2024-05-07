Anasayfa Video Galeriler Gündem Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 08:15 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 08:15 Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639b8fbe3ddb2ffbc0ab663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEAŞ'lı teröristler Türkiye'de yakalandı Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında apartman boyutunda kar kalınlığı Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Asırlık tarihi konak yangında kül oldu İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü