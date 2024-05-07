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  4. Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı

Futbolcular sahada tekme tokat birbirine girdi, maç yarım kaldı

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Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

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