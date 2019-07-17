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  3. 17 Temmuz 2019 17:47

Genç kadın çırılçıplak soyunup köprüden atladı !

Portekiz'in turistik sahil kentlerinden Porto'da genç bir kadın, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında, çırılçıplak soyunarak 45 metrelik köprüden atladı.

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