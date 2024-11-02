Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da aşırı hız yüzünden önce refüje çarpan ardından da Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine uçan ve alev alan otomobilin içerisindeki 3 genç korkunç bir şekilde can verdi.

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