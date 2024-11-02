Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Hastane bahçesinde korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:35 Erzurum'da aşırı hız yüzünden önce refüje çarpan ardından da Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine uçan ve alev alan otomobilin içerisindeki 3 genç korkunç bir şekilde can verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6725c84372ac3ba8f00da463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı