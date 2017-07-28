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  3. 28 Temmuz 2017 10:45

Hayvanseverin sahiplendiği felçli köpek tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ön ayakları felçli olan Pamuk adlı köpek, tedavi altına alındı.

Video Galeri
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