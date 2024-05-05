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  4. Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var

Serum çılgınlığı tehlike saçıyor: Kuaförde taktırıp acillik olan var

Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle moda haline gelen serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şoka getirilen hasta sayısında artış yaşandı. Doç. Dr. Özlem Dikme, vatandaşların evlerinde hatta kuaför salonlarında dahi serum taktırdığına dikkat çekerek, ''Kuaförde ya da evinde serum taktırıp alerjik şoka giren, hatta kalbi durup zor döndürülen vakalar var''...

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