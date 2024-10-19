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  4. Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var

Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in farklı noktalarını 180 roketle hedef aldı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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