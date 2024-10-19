Anasayfa Video Galeriler Gündem Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var 19 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 17:52 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in farklı noktalarını 180 roketle hedef aldı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6713c798ab1a1126ed0dad43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi AK Partili vekil hızını alamadı: ''O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?'' Vatandaşlar ucuza çorap için birbirini ezdi Alkollü arkadaşını kurtarmaya gitti o da ehliyetsiz ve alkollü çıktı Hülya Avşar ''sahtelerinden bıktık'' deyip soluğu ağacın tepesinde aldı Üniversiteli 19 kız çocuğunun feryadı: ''Kaçırıp, tecavüz edip, videoya çekerek şantaj yaptılar'' Muğla'yı cehenneme çeviren orman yangınları sürüyor