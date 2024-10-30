Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT'den duygulandıran etkinlik İETT'den duygulandıran etkinlik 30 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 18:45 İstanbul’un 153 yıllık köklü geçmişe sahip kurumu İETT, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törene Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik yapmış olan tarihi araçları ile katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672254b74c240e32eb010f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine aynı üst geçit, yine TIR kazası Villada anne, baba ve çocuğu ölü bulundu İstanbul'da aile faciası: Genç kadın babasını bıçaklayarak öldürdü Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek: 'Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum, cesur çıkışıyla istikamet çizdi' Muhtardan esnafa ''borç'' dayağı: Saldırı anı kamerada Trafik canavarının çocuğu kamerada: Görenler dönüp bir daha baktı Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var ''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında! Narin'in babası suskunluğunu bozdu: ''Katil, ondan başka kimse değil''