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İETT'den duygulandıran etkinlik

İstanbul’un 153 yıllık köklü geçmişe sahip kurumu İETT, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törene Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik yapmış olan tarihi araçları ile katıldı.

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