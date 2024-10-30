İETT'den duygulandıran etkinlik

İstanbul’un 153 yıllık köklü geçmişe sahip kurumu İETT, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törene Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik yapmış olan tarihi araçları ile katıldı.

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