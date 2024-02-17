  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' yanıtı sosyal medyayı salladı

İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' yanıtı sosyal medyayı salladı

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YouTube üzerinden yayınlanan psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. İmamoğlu çiftinin kıskançlık üzerine verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Psikolog Gökhan Çınar'ın programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" derken Dilek İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

Gökhan Çınar'ın "Nasıldır sizin kıskançlığınız?" sorusunu Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine Dilek Kaya İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu "Kıskançlık ilişkide var tabii" derken, Dilek Kaya İmamoğlu, "Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Tabii ki kıskanırım" diye konuştu.

Sitene Ekle

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
BENZER VİDEOLAR
Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı
Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı
6 hain daha öldürüldü
6 hain daha öldürüldü
Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı
Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı
Altın madenindeki facianın bilirkişi raporu tamamlandı
Altın madenindeki facianın bilirkişi raporu tamamlandı
Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip
Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip
AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu
AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu
Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu
Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu
İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada
İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada
16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var
16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var