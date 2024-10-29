İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada!

Antalya'da bir lüks otomobilin sürücüsünün yolu kapatıp, arkasından gelen ve yenidoğmuş bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansa yol vermediği anlara dair görüntüler büyük tepki çekti.

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