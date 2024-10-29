Anasayfa Video Galeriler Gündem İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! 29 Ekim 2024 Salı Saat: 08:26 Güncelleme: 29 Ekim 2024 Salı 08:26 Antalya'da bir lüks otomobilin sürücüsünün yolu kapatıp, arkasından gelen ve yenidoğmuş bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansa yol vermediği anlara dair görüntüler büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672071ed8a7b00e24b0b31f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli soba evi küle çevirdi Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti Derbi sonrasında A Spor muhabiri hastanelik oldu