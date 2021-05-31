  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İrem Derici şov yapayım derken yere kapaklandı

İrem Derici şov yapayım derken yere kapaklandı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, otoparkta valizin üstüne oturmaya çalışırken yeri boyladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, ''Aşk hayatım'' notunu düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Wuhan'dan şoke eden görüntüler: Yarasaların ısırdığı anlar kamerada
Kavga eden çift balkondan böyle düştü
Şeyma Subaşı'nın eğlence mekanından yaptığı paylaşım olay oldu
Bakan Koca'dan heyecanlandıran ''normalleşme'' açıklaması
İstanbul'da trafiğe çıkanın vay haline... Trafik arapsaçına döndü
TEM'de zincirleme kaza... 20 araç birbirine girdi; ortalık savaş yerine döndü
Saunada korkunç ölüm... Kız arkadaşıyla birlikte gitmişti
Teşkilat'ta nefes kesen final sahnesi
Bakanlık'tan İstanbul'da koronavirüs tedbir ve yasağı tanımayan etkinlik