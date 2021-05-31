Anasayfa Video Galeriler Gündem İrem Derici şov yapayım derken yere kapaklandı İrem Derici şov yapayım derken yere kapaklandı 31 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 11:21 Ünlü şarkıcı İrem Derici, otoparkta valizin üstüne oturmaya çalışırken yeri boyladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, ''Aşk hayatım'' notunu düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b49c8aa2696021af71bf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wuhan'dan şoke eden görüntüler: Yarasaların ısırdığı anlar kamerada Kavga eden çift balkondan böyle düştü Şeyma Subaşı'nın eğlence mekanından yaptığı paylaşım olay oldu Bakan Koca'dan heyecanlandıran ''normalleşme'' açıklaması İstanbul'da trafiğe çıkanın vay haline... Trafik arapsaçına döndü TEM'de zincirleme kaza... 20 araç birbirine girdi; ortalık savaş yerine döndü Saunada korkunç ölüm... Kız arkadaşıyla birlikte gitmişti Teşkilat'ta nefes kesen final sahnesi Bakanlık'tan İstanbul'da koronavirüs tedbir ve yasağı tanımayan etkinlik