Anasayfa Video Galeriler Gündem İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 19:40 İspanya'da ''yüzyılın felaketi'' olarak nitelendirilen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6723b314c907f894370934e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü