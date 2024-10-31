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  4. İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı

İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı

İspanya'da ''yüzyılın felaketi'' olarak nitelendirilen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

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