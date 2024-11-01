Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! İstanbul - İzmir otoyolunda can pazarı: Yol savaş alanına döndü! 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 07:20 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 07:20 İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724571dfb9906c6b902c6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lübnan ateşkes beklerken, İsrail yine füze yağdırdı Çakmakla oynayan 2 kardeş evi yaktı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!'' İspanya'da yüzyılın felaketinde can kaybı 100'ü aştı Togg T10X yeni rengiyle yollara çıkıyor Dilruba'ya Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız