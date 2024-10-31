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  4. İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

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