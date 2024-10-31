Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: 2 kişi hayatını kaybetti 31 Ekim 2024 Perşembe Saat: 14:36 Güncelleme: 31 Ekim 2024 Perşembe 14:36 İstanbul'da Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangında 2 işçi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67236bacec6b1ce7fc0422f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel: Halkın iradesini savunacağız Yalan ihbarın altından vahşet çıktı: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini çekiçle öldürdü Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara Bir atasözü daha gerçek oldu: Kuruyan cennete taşıma sulu çözüm Araç alacaklar ''gizli ayıba'' dikkat: Sadece 2 ay hakkınız var! Çanakkale'de sahil şeridi kırmızıya büründü Narin cinayetinde keşif görüntüleri ortaya çıktı AK Partili Belediye Başkanı ''taciz''den gözaltında Yalan ihbarın altından miras cinayeti çıktı: Ağabeyini çekiçle öldürdü